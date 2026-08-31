Newpath Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Newpath Resources lud am 28.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 CAD. Im Vorjahr waren -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at