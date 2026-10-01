Newpath Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Newpath Resources hat am 29.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Newpath Resources ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at