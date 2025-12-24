|
Newpath Resources verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Newpath Resources hat am 22.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Newpath Resources ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
