Newport Aktie
WKN: 867495 / ISIN: US6518241046
|
31.10.2025 21:27:39
Newport Trust Dumps 1.1 Million Parsons (PSN) Shares
Newport Trust Company disclosed a sale of 1,119,023 shares of Parsons Corp. (NYSE:PSN) in its Oct. 31, 2025, SEC filing, an estimated $86.5 million trade based on quarterly average pricing.According to the filing with the Securities and Exchange Commission, Newport Trust reduced its position in Parsons by 1,119,023 shares during the third quarter. The fund reported holding 51,009,167 shares at quarter-end.Newport's post-trade stake represents 9.63% of Newport Trust’s 13F reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newport Corp.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Newport Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|21,35
|0,23%
|Parsons Corporation Registered Shs
|71,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.