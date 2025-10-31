Newport Aktie

WKN: 867495 / ISIN: US6518241046

31.10.2025 21:27:19

Newport Trust Dumps 1.1 Million Parsons (PSN) Shares

Newport Trust Company disclosed a sale of 1,119,023 shares of Parsons Corp. (NYSE:PSN) in its Oct. 31, 2025, SEC filing, an estimated $86.5 million trade based on quarterly average pricing.According to the filing with the Securities and Exchange Commission, Newport Trust reduced its position in Parsons by 1,119,023 shares during the third quarter. The fund reported holding 51,009,167 shares at quarter-end.Newport's post-trade stake represents 9.63% of Newport Trust's 13F reportable assets under management.
