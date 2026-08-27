Newrange Gold stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Newrange Gold äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Newrange Gold vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,020 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at