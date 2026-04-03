Newrange Gold veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Newrange Gold hat am 01.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Newrange Gold ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at