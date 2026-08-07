News: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

News hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 2,34 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,11 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,810 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat News im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,03 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 8,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at