News Corporation Profit Declines In Q2
(RTTNews) - News Corporation (NWS) announced earnings for second quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $193 million, or $0.34 per share. This compares with $215 million, or $0.38 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.8% to $2.36 billion from $2.23 billion last year.
News Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $193 Mln. vs. $215 Mln. last year. -EPS: $0.34 vs. $0.38 last year. -Revenue: $2.36 Bln vs. $2.23 Bln last year.
