News Corporation Profit Rises In Q1

(RTTNews) - News Corporation (NWS) announced earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $159 million, or $0.29 per share. This compares with $112 million, or $0.20 per share, last year.

Excluding items, News Corporation reported adjusted earnings of $151 million or $0.28 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.4% to $2.281 billion from $2.144 billion last year.

News Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $159 Mln. vs. $112 Mln. last year. -EPS: $0.29 vs. $0.20 last year. -Revenue: $2.281 Bln vs. $2.144 Bln last year.