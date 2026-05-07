News b Aktie

News b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W048 / ISIN: US65249B2088

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07.05.2026 23:13:31

News Corporation Q3 Sales Increase

(RTTNews) - News Corporation (NWS) reported a profit for third quarter of $89 million

The company's earnings totaled $89 million, or $0.16 per share. This compares with $103 million, or $0.14 per share, last year.

Excluding items, News Corporation reported adjusted earnings of $118 million or $0.21 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.8% to $2.185 billion from $2.009 billion last year.

News Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $89 Mln. vs. $103 Mln. last year. -EPS: $0.16 vs. $0.14 last year. -Revenue: $2.185 Bln vs. $2.009 Bln last year.

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