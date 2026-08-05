News b Aktie
WKN DE: A1W048 / ISIN: US65249B2088
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05.08.2026 23:33:37
News Corporation Q4 Income Drops
(RTTNews) - News Corporation (NWS) released a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $179 million, or $0.33 per share. This compares with $743 million, or $1.31 per share, last year.
Excluding items, News Corporation reported adjusted earnings of $194 million or $0.35 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.8% to $2.337 billion from $2.109 billion last year.
News Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $179 Mln. vs. $743 Mln. last year. -EPS: $0.33 vs. $1.31 last year. -Revenue: $2.337 Bln vs. $2.109 Bln last year.
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