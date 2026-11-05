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05.11.2026 06:31:28
News55 Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
News55 Registered äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte News55 Registered -0,110 SEK je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 8,4 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,5 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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