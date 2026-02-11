News55 Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

News55 Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

News55 Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 11,6 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,310 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,210 SEK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1,71 Prozent auf 38,06 Millionen SEK aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 37,42 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

