NEWSMA b Aktie
WKN DE: A413D6 / ISIN: US65250K1051
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16.11.2026 01:56:02
Newsmax: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 12, 2026, Newsmax (NYSE:NMAX) announced underlying revenue grew 21.6% year over year to a record $55 million, after excluding a $14 million nonrecurring service termination fee. The media company generated $5 million in adjusted EBITDA, which represents earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. This marks its second consecutive profitable quarter on that basis.
Expanding contractual distribution deals and international partnerships are strengthening higher-margin cash flows. Three takeaways from management's comments on the call stand out.
Affiliate fees, which are distribution payments from television operators to carry channel programming, expanded 77.4% year over year to $14.3 million. Re-negotiated multiyear agreements set higher pricing floors that compound across future reporting periods.
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