12.11.2026 16:26:39

Newsom: 'Trumps Kopf steckt in mit Öl getränktem Sand'

ANTALYA (dpa-AFX) - Die USA sind aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten - doch der demokratische Gouverneur Kaliforniens Gavin Newsom weckt Hoffnung auf eine Rückkehr. "Amerika ist zurück", sagte Newsom bei einem Auftritt auf der Klimakonferenz in Antalya - und erntete Applaus. "Kalifornien ist ein stabiler und verlässlicher Partner. Wir waren niemals weg."

Eine Reihe von Kongressabgeordneten ist auf dem Gipfel zu Gast, auch wenn die USA kein Vertragsstaat mehr sind. Newsom gilt als möglicher Kandidat der Demokraten bei der Präsidentenwahl 2028.

Die Klima-Debatte sei ökonomisch entschieden, sagte er. Erneuerbare seien die günstigere Alternative. Es gebe heute siebenmal mehr Jobs im sauberen Energiesektor als im Sektor von Kohle, Öl und Gas.

Trotzdem dürfe man nicht naiv sein. Der Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen und die neuen Mehrheiten könnten Schadensbegrenzung ermöglichen, aber gleichzeitig vollziehe Trump "den massivsten Angriff" auf die Klimapolitik einer ganzen Generation. "Trumps Kopf steckt in mit Öl getränktem Sand", so Newsom.

US-Präsident Donald Trump bezweifelt den Klimawandel, ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten und fördert unter der Devise "Drill, baby, drill" den Öl- und Gassektor. Die USA sind nach China der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen weltweit./swe/DP/zb

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