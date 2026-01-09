Newtech: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Newtech hat am 08.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Es stand ein EPS von 31,66 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Newtech noch ein Gewinn pro Aktie von 12,70 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,03 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,15 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at