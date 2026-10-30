NewtekOne: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NewtekOne veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 106,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NewtekOne einen Umsatz von 70,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at