NewtekOne zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NewtekOne veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,67 USD gegenüber 0,450 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NewtekOne in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 85,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 87,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at