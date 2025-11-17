Newtime Infrastructure: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Newtime Infrastructure hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 48,93 Prozent auf 8,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,3 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at