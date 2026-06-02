Newtime Infrastructure präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Newtime Infrastructure veröffentlichte am 30.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,5 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 9,5 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Newtime Infrastructure vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,100 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Newtime Infrastructure im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 27,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37,27 Millionen INR im Vergleich zu 51,65 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at