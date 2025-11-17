Nexalin Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nexalin Technology hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Nexalin Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,230 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nexalin Technology in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 50,0 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at