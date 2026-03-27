Nexalin Technology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nexalin Technology hat am 25.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Nexalin Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 466,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,2 Millionen USD ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,500 USD gegenüber -0,830 USD im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Nexalin Technology im vergangenen Geschäftsjahr 0,30 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 76,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nexalin Technology 0,17 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at