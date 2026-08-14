Nexalin Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nexalin Technology stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nexalin Technology -0,100 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 85,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at