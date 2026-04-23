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23.04.2026 06:31:29
Nexam Chemical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nexam Chemical lud am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nexam Chemical -0,050 SEK je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 43,9 Millionen SEK, gegenüber 49,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,96 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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