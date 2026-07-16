Nexam Chemical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nexam Chemical hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 SEK je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,57 Prozent auf 60,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 54,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at