Nexam Chemical öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nexam Chemical lud am 16.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nexam Chemical -0,050 SEK je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nexam Chemical in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 41,6 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 45,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at