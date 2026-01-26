Nexam Chemical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nexam Chemical ließ sich am 23.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nexam Chemical die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nexam Chemical in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 43,2 Millionen SEK im Vergleich zu 48,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Nexam Chemical hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,190 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,120 SEK je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Nexam Chemical im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 3,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 192,25 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 199,58 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at