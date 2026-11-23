Nexar Group Registered präsentierte am 20.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nexar Group Registered ein EPS von -0,020 SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at