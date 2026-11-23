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23.11.2026 06:31:29
Nexar Group Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nexar Group Registered präsentierte am 20.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nexar Group Registered ein EPS von -0,020 SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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