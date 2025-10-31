Nexchip Semiconductor A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nexchip Semiconductor A äußerte sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 CNY, nach 0,050 CNY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,30 Prozent auf 2,93 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,38 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,110 CNY gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 2,93 Milliarden CNY geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at