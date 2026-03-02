Nexchip Semiconductor A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nexchip Semiconductor A präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,08 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nexchip Semiconductor A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,76 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,47 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,180 CNY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 3,22 Milliarden CNY erwartet.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,360 CNY gegenüber 0,270 CNY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Nexchip Semiconductor A im vergangenen Geschäftsjahr 10,89 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nexchip Semiconductor A 9,25 Milliarden CNY umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,470 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 11,26 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at