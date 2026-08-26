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26.08.2026 06:31:28
Nexchip Semiconductor A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Nexchip Semiconductor A lud am 24.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde mit 0,10 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,100 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,04 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,63 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,120 CNY sowie einem Umsatz von 3,36 Milliarden CNY gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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