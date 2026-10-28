Nexchip Semiconductor A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nexchip Semiconductor A gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,11 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,110 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,35 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,93 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at