Nexcom A-S Bearer and-or registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nexcom A-S Bearer and-or registered hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 DKK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 DKK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,9 Millionen DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,4 Millionen DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at