Nexcom A-S Bearer and-or registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nexcom A-S Bearer and-or registered veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,250 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nexcom A-S Bearer and-or registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,5 Millionen DKK im Vergleich zu 2,4 Millionen DKK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at