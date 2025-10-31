Nexcom A-S Bearer and-or registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nexcom A-S Bearer and-or registered präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Nexcom A-S Bearer and-or registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 DKK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,610 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 26,34 Prozent auf 1,4 Millionen DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,9 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at