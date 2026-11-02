NEXE Innovations mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NEXE Innovations präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEXE Innovations ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,33 Prozent auf 0,1 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at