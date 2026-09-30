30.09.2026 06:31:29

NEXE Innovations verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NEXE Innovations hat sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

NEXE Innovations vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,060 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 119,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,68 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,31 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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