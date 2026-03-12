Nexen: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nexen präsentierte am 11.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 453,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 529,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 787,54 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 929,98 Milliarden KRW ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1762,00 KRW, nach 1661,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3 586,52 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 3 211,13 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at