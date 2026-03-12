Nexen: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nexen hat am 11.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Nexen hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 452,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 527,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 787,54 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 929,98 Milliarden KRW ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 1757,00 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nexen 1637,00 KRW je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Nexen in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3 586,52 Milliarden KRW im Vergleich zu 3 211,13 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at