Nexen: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nexen ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nexen die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 740,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 449,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 867,13 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 937,48 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at