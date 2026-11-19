Nexen hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 404,00 KRW gegenüber 610,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent auf 947,78 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 885,58 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at