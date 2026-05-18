Nexen präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nexen lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 745,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 454,00 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 937,48 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nexen einen Umsatz von 867,13 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at