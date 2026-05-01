Nexen Tire: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nexen Tire äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 595,15 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 387,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nexen Tire 838,28 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 771,19 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at