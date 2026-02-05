Nexen Tire: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nexen Tire lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 356,81 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 468,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 833,06 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 697,58 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 1528,00 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 785,92 Milliarden KRW geschätzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1447,97 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1231,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3 189,61 Milliarden KRW, während im Vorjahr 2 847,93 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1435,71 KRW sowie einem Umsatz in Höhe von 3 149,41 Milliarden KRW gerechnet.

