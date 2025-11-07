|
07.11.2025 06:31:29
Nexen Tire hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Nexen Tire veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 525,56 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Nexen Tire -65,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 780,70 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 708,51 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
