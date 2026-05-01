Nexen Tire legte Quartalsergebnis vor

Nexen Tire präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 595,15 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nexen Tire ein EPS von 389,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 838,28 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 8,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 771,19 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at