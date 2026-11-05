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05.11.2026 06:31:28
Nexen Tire mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Nexen Tire hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Nexen Tire hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 447,76 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 533,00 KRW je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 814,80 Milliarden KRW – ein Plus von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nexen Tire 780,70 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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