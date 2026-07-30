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30.07.2026 06:31:29
Nexen Tire öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Nexen Tire hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nexen Tire ein EPS von 188,00 KRW je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nexen Tire in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 891,29 Milliarden KRW im Vergleich zu 804,67 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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