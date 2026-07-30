Nexen Tire öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nexen Tire äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 2,07 KRW. Im letzten Jahr hatte Nexen Tire einen Gewinn von 186,00 KRW je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,77 Prozent auf 891,29 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 804,67 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at