|
05.11.2026 06:31:28
Nexen Tire stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nexen Tire gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 447,76 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nexen Tire 535,00 KRW je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 780,70 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 814,80 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!