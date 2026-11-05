Nexen Tire stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nexen Tire gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 447,76 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nexen Tire 535,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 780,70 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 814,80 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at